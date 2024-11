L’agro-industrie au cœur de la coopération tuniso-italienne

Ouverte mardi 26 novembre 2024 à Tunis, la rencontre «Italy Meets Tunisia», l’événement de présentation du CDP Business Matching sur le marché tunisien avec un focus sur l’agro-industrie, se poursuivra demain, jeudi 28 novembre.

L’événement, qui s’est déroulé en présence du secrétaire d’État à la Transition énergétique, Wael Chouchane, de l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, et du président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), Samir Majoul, a été organisé par Cassa Depositi e Prestiti, en collaboration avec l’ambassade d’Italie à Tunis et l’Utica), l’Agence ICE de Tunis, le Simest, la Confindustria Assafrica et la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-italienne.

Les échanges entre les chefs d’entreprise tunisiens et italiens opérant dans différents secteurs, notamment l’agro-industrie et l’énergie, ont permis d’approfondir les principales tendances du marché tunisien et les opportunités de collaboration entre les entreprises italiennes et locales dans les principaux domaines d’échange, avec un focus spécial sur le secteur agroalimentaire.

Les principaux instruments financiers que le CDP met à la disposition des entreprises dans le cadre de la Coopération Internationale au Développement ont ensuite été présentés. Enfin, des rencontres B2B ont eu lieu entre les entreprises participantes.

Wael Chouchane a souligné la nécessité de renforcer les investissements conjoints et l’échange des bonnes pratiques et des expériences réussies en matière d’utilisation des nouvelles technologies dans le secteur des industries agroalimentaires, eu égard sa forte contribution à l’économie nationale, puisqu’il contribue à hauteur de 3,1% du PIB et représente 25% des investissements dans les industries de transformation, en plus de sin importance économique, d’autant qu’il compte plus de 1000 moyennes et grandes entreprises et emploie plus de 78000 personnes.

