Noureddine Taboubi : «L’éventuel accord avec le FMI sur la privatisation des entreprise n’engage à rien l’UGTT»

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, est revenu, ce lundi 24 octobre 2022, lors d’un séminaire, sur les propos de la directrice du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, concernant le programme du gouvernement tunisien relatif à la privatisation des entreprises publiques.

«Si ses déclarations se révélaient vraies, cela n’engagerait à rien l’UGTT. Les choix du syndicat et sa vision sont claires, et cela a été annoncé lors d’une conférence de presse et présenté à la cheffe du gouvernement», a-t-il dit.

Le chef de la centrale syndicale a, par ailleurs, appelé le gouvernement à présenter le programme détaillé qu’il a soumis au FMI.

Et d’ajouter que la ministre des Finances l’a informé, lors de sa dernière rencontre avec lui, que le programme détaillé n’avait pas été soumis au FMI et qu’il devait d’abord être signé par le président de la république, Kaïs Saïed, et la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

Taboubi a réitéré, également, le refus de l’UGTT, de lever les subventions.

