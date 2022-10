La première édition du 2022 Start-up ! Boost-up ! Camp en Tunisie sera organisée du 2 au 6 novembre 2022. Cet événement permettra aux startups de constituer un réseau avec des organisations africaines sur le terrain et de partager leurs expériences communes.

Dans le cadre de sa stratégie de développement sur le continent africain, la Fondation Corée-Afrique (KAF) organise chaque année un concours d’idées de startups dans le but d’encourager les startups coréennes à saisir les opportunités et de découvrir l’écosystème des startups. Cette année, l’événement intervient dans le prolongement de la table-ronde des affaires Corée-Tunisie-Afrique, qui s’est tenue le 26 mai et avec toujours pour objectif de promouvoir la coopération triangulaire.

Le 2022 Start-up ! Boost-up ! Camp en Tunisie est organisé en collaboration avec l’ambassade de la République de Corée, la Chambre de commerce tuniso-coréenne (CCTC), la Société financière internationale (IFC), la Westerwelle Foundation-Tunisia, le StartUp Village, le magazine Managers, et ce, avec l’objectif de préparer un programme didactique pour ces startups et les aider à réussir leur entrée sur le continent africain.

Ce programme sera un véritable pont entre les startups coréennes et tunisiennes pour réaliser leurs objectifs et créer une compétitivité à l’échelle internationale. Il leur permettra également de mieux comprendre le marché africain, l’état d’esprit des entrepreneurs et de découvrir l’écosystème du continent dans sa globalité.

Cette rencontre leur offrira également l’occasion de réaliser des recherches sur la faisabilité de leurs différents projets, et ce, en s’associant avec des start-ups locales afin de procéder à un partage d’expériences.

Le concours sera aussi l’occasion de mener des recherches de terrain sur la mise en place d’un camp de base en Tunisie qui constituera la porte d’entrée vers le continent africain.

Un programme, riche et étalé sur cinq journées, sera concocté pour 10 startups coréennes, 10 et 5 africaines, avec plus de 12 experts de différents domaines et nationalités afin de mieux saisir l’écosystème des startups tunisiennes et coréennes. La finalité étant de permettre des échanges mutuels et des partages d’expériences enrichissants et stimulants.

