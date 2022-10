Le Cepex pilote la participation tunisienne au salon Arab Health

Le Centre de promotion des exportations (Cepex) organise la 6e participation tunisienne au salon Arab Health, un événement sanitaire majeur au Moyen-Orient et en Asie, prévu du 30 janvier au 2 février 2023 à Dubaï, Emirats arabes unis.

Arab Health accueille des milliers de visiteurs de 70 pays du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord, d’Asie et d’Europe.

L’offre du salon couvre 9 thèmes : matériels et dispositifs médicaux, jetables et biens de consommation, imagerie et diagnostic, bien-être et prévention, santé et services généraux, infrastructures et actifs de santé, systèmes et solutions informatiques, orthopédie et kinésithérapie/réadaptation et laboratoires.

Le pavillon tunisien sera installé dans le hall dédié aux dispositifs médicaux et consommables et couvrira une superficie de 90 m2.

Les entreprises tunisiennes intéressées à participer à ce salon sont invitées à réserver leurs stands sur le site de paiement en ligne (e-cepex), au plus tard le 8 novembre 2022.