Adel Zeramdini : «Ces sociétés de paris cherchent à ternir l’image de Promosport»

Une conférence de presse a été organisée, ce mercredi 2 novembre 2022, par Promosport, à son siège social situé à Tunis, afin de donner des précisions à l’opinion publique tunisienne, sur les raisons de la concession octroyée à la société Sisal, et pour répondre aux critiques qui ont visé, ces derniers jours, l’entreprise sous tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Par Cherif Ben Younès

Adel Zeramdini, président-directeur général de Promosport, a souligné, lors de cette conférence, que le marché des paris sportifs en Tunisie vit, depuis quelques années, une expansion gigantesque, au vu du volume important des transactions liées à ce domaine et de l’emballement de plus en plus prononcé des amateurs de ce type de jeux, expliquant que la majorité écrasante des sites spécialisés dans ce secteur évoluant en Tunisie opèrent dans l’illégalité.

«La plupart des entreprises de jeux de hasard et de paris sportifs installées en Tunsie ne satisfont pas les textes juridiques encadrant ce domaine, y compris les acteurs agissant sous le libellé « activités informatiques” et qui dépendent totalement de plateformes hébergées à l’étranger sans donner aucune garantie de protection des données personnelles de leurs utilisateurs, notamment tunisiens», a développé le PDG de Promosport.

«Tous les revenus de Promosport sont consacrés à l’amélioration du sport en Tunisie»

Dès lors, organiser et structurer le secteur des paris et des jeux est devenu un objectif primordial de l’Etat, a-t-il poursuivi, d’où la décision de faire évoluer les services proposés par Promosport, dont la mission originelle et actuelle, selon M. Zeramdini, est d’améliorer la situation du sport en Tunisie.

Le responsable a, dans le même contexte, assuré que l’argent récolté à travers ces jeux est exclusivement consacré à la réalisation de cet objectif, ajoutant que c’est également dans ce cadre qu’entre le partenariat signé avec l’entreprise italienne Sisal.

Selon lui, ce partenariat permettra à Promosport de renforcer sa position sur le marché des jeux en Tunisie, notamment sur le plan technologique, car Sisal «fera partager aux équipes de la société tunisienne une expertise internationale et une formation des plus performantes».

Les sociétés de paris étrangères ont deux solutions pour continuer à opérer en Tunisie…

Par ailleurs, le responsable a noté que installées sur le marché tunisien ont deux solutions pour régulariser leur situation et pouvoir continuer à opérer dans le pays : travailler sous la couverture de Promosport ou déposer une demande pour obtenir un permis d’activité qui sera créé conformément à un projet de décret à présenter au gouvernement et attendre sa promulgation, reconnaissant que la deuxième option sera très laborieuse.

Adel Zeramdini a, d’autre part, estimé que les critiques médiatiques dont fait l’objet Promosport ces derniers temps sont loin d’être innocentes, assurant qu’elles sont orchestrées par ces sociétés étrangères «opérant dans l’illégalité», lesquelles ont intérêt, selon lui, de ternir l’image de l’entreprise étatique.

Et de conclure : «les allégations de certains médias indiquant que la base de données des joueurs serait transférée Tunisie vers “l’entité sioniste, n’est qu’une autre tromperie de l’opinion publique visant à ternir l’image de Promosport avec insistance flagrante de cacher la vérité.».