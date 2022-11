Affaire des fœtus découverts à Bizerte : Mandat de dépôt contre le médecin

La justice a ordonné, ce vendredi 4 novembre 2022, un mandat de dépôt contre le médecin de 81 ans, propriétaire du cabinet situé dans l’immeuble à Bizerte, où des fœtus ont été découverts sur le toit, enterrés dans un pot.

C’est ce qu’a indiqué le porte-parole du tribunal de première instance de Bizerte Walid Achabellah dans une déclaration à l’agence Tap, en précisant que l’enquête se poursuit afin de révéler la vérité sur les 5 fœtus découverts fortuitement, mercredi soir.

En effet, l’affaire a éclaté lors de heurts entre la police et des supporters du CA bizertin. Ces derniers sont montés sur le toit d’un immeuble et ont jeté des pots sur les agents, ce qui a permis de faire cette macabre découverte, sachant que ledit médecin est un généraliste qui n’exerce plus depuis près de deux ans.

Y. N.