Sot mais Arabe!

C’est en ces trois mots que l’auteur du post sarcastique reproduit ci-dessous, journaliste tunisien basé à Bruxelles, résume le dernier sommet de la Ligue des Etats arabes à Alger, les 1er et 2 novembre 2022. On a du mal à ne pas lui donner raison…

Ils ont pris l’avion, salué des drapeaux. Ils se sont embrassés, se sont félicités. Ils ont posé devant les caméras et se sont parlés et ils se sont dit frères pour l’éternité en criant vive la Palestine «notre cause vitale». Et ils se sont ensuite vite séparés pour retourner, chacun en son palais des mille et mille ennuis, à l’abri des colères frustrées de sa population.

Telle est la conclusion à tirer de la réunion d’un furtif sommet arabe qui n’a servi à rien, car il ne réunissait que des bons à rien qui n’ont pas eu le cran de s’inquiéter de l’économique et du social.

Ils ne manquent pourtant pas d’énergie ces chefs d’Etat qui ne sont qu’un tas d’incapables, bavards, vains. Ils sont hors temps et hors planète dans ce monde arabe stérile comme le sable du Sahara.

Un monde arabe à libérer, peut-être, avant même la Palestine. Plus urgent.

Fathi Bchir