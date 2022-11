La BNA participe au Festival de la Grenade de Testour

Plus de 20.000 visiteurs venus des quatre coins de la Tunisie, ont pris part à la 6e édition du Festival des Grenades de Testour, organisée du 29 octobre au 2 novembre 2022 dans une ambiance conviviale permettant la création d’une dynamique économique et sociale et offrant ainsi aux artisans et commerçants de promouvoir leurs produits locaux. Vidéo.

Plusieurs manifestations ont été organisées en marge de ce festival, notamment une conférence scientifique sur la réalité et les perspectives du secteur, les appellations d’origine des grenades de Testour et l’organisation d’un concours sur les dérivés des grenades, une exposition des produits artisanaux ainsi que des spectacles musicaux.

La participation de la BNA à cet évènement a été remarquable par la transformation de la plus ancienne épicerie de la ville en un point de vente Testour Shop, en offrant aux visiteurs de forfaits gratuits, afin d’effectuer des achats avec leur téléphone mobile, auprès de cet espace, via l’application de paiement mobile BNA Pay.

Une expérience couronnée par des opérations de paiements offrant aux visiteurs du festival et aux habitants de la ville un enrichissement et une expérience unique pour un paiement mobile simple et sécurisé.

Une métaphore et une belle image projetée, celle d’une horloge pour lire l’heure à la manière andalouse avec des aiguilles qui tournent dans le sens contraire du sens habituel comme par désir de rattraper une civilisation perdue à jamais en face d’une épicerie 100% digitale BNA Shop afin d’anticiper et de devancer les autres villes en matière de digitalisation et de modernisation.

Rappelons que Testour, pittoresque ville tunisienne, a été fondée par des Andalous au bord du fleuve Medjerda au début du 17e siècle, sur les vestiges de la cité romaine de Tchilla, riche de 2 000 ans d’histoire

En soutenant le festival de Testour, la BNA renouvelle son engagement sociétal et épousant des valeurs d’ouverture et de diversité et confirme ainsi son positionnement de banque citoyenne et responsable.

