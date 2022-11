Prêt de 74 millions de dollars du FMA à la Tunisie

Une convention de prêt d’appui budgétaire de 74 millions de dollars (près de 238 millions de dinars) a été signée, vendredi 4 novembre 2022, à Tunis, entre le Fonds monétaire arabe (FMA) et la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Cette convention de prêt dit «ordinaire» a été signée par le président du conseil d’administration et directeur général du FMA, Abderrahmane Ben Abdallah Al-Hamidi et le gouverneur de la BCT, Marouane Abassi, en sa qualité de gouverneur de la Tunisie auprès du FMA.

Cet accord sera décaissé sur trois tranches dont la première d’une valeur de 37 millions de dollars (environ 119,7 millions de dinars) sera débloquée au début de la semaine prochaine. Ce prêt vise à soutenir le programme de restructuration financière inclus dans le programme de réformes structurelles, au niveau du volet du rétablissement des équilibres financiers et de la réduction du déficit de la balance des paiements.

Le remboursement de ce crédit se fera sur 5 ans avec une période de grâce de 2 ans et demi. Et le décaissement se fera via la plateforme Buna qui sera utilisée pour la première fois par l’Etat tunisien.

Pour rappel, la Banque Centrale de Tunisie a entamé fin janvier 2022, la mise en service (go-live) de son adhésion au système de règlement interarabe Buna, après avoir signé la convention de participation en date du 14 octobre 2021. C’est la deuxième banque centrale arabe à avoir adhéré à Buna, un système de règlement affilié au FMA, lancé depuis le 28 décembre 2020, pour permettre aux banques centrales et commerciales d’effectuer des paiements en monnaies arabes et internationales, en vue de favoriser l’intégration des infrastructures de paiement et développer les échanges commerciaux et financiers dans la région.

La plateforme Buna est affiliée à l’institution régionale de compensation et de règlement des paiements arabes, elle-même propriété du FMA.

Rappelons que M. Al-Hamidi a été reçu, vendredi, au Palais de Carthage, par le président de la république, Kaïs Saïed, en présence de M. Abassi.

A l’issue de cette rencontre, Al-Hamidi a évoqué l’importance de l’accord conclu entre la Tunisie et le FMI, et considéré que cet accord permettra d’amorcer la transformation économique du pays, de booster la croissance et d’attirer les investissements étrangers. Et il favorisera, par ailleurs, le soutien des institutions financières régionales et internationales à la Tunisie.

Al-Hamidi a également, exprimé son grand respect aux compétences tunisiennes qui ont pu défendre le programme conçu par les institutions nationales auprès du FMI, réussissant ainsi, à parvenir à l’accord en question, estimant que ces compétences réussiront également, à mettre en œuvre ce programme et à réaliser le changement économique souhaité.

Tout en réitérant le soutien du FMA à la mise en œuvre du programme conclu par la Tunisie avec le FMI, à travers une assistance financière, Al-Hamidi a indiqué que son institution financière soutient, également, les exportations tunisiennes dans le cadre de son Projet de financement du commerce arabe. Il a enfin salué le rôle joué par la BCT dans le cadre des réunions du Conseil des gouverneurs des banques centrales arabes à travers l’échange d’expériences dans les domaines des technologies financières et de l’inclusion et de la stabilité financières.

D’après Tap.