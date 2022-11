En images : Derniers préparatifs pour le Sommet de la Francophonie à Djerba

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat Mohamed Moez Belhassine s’est rendu hier, à Djerba pour faire le point sur les derniers préparatifs pour le Sommet de la Francophonie prévu les 19 et 20 novembre 2022.

Le ministre a ainsi supervisé les préparatifs des établissements et unités touristiques qui accueilleront les invités du Sommet et s’est rendu à l’aéroport Djerba Zarzis, où des travaux de réaménagement ont récemment été effectués, et a également profité de de cette visite pour inaugurer la salle de l’unité d’opération et de suivi rattachée au ministère du Tourisme, chargée d’assurer la coordination avec les différentes autorités régionales et centrales pendant le déroulement du Sommet.

Dans un communiqué publié ce lundi 7 novembre, le ministère du Tourisme a souligné que Mohamed Moez Belhassine a précisé qu’un parcours touristique et culturel a été mis en place pour les invités afin qu’ils puissent visiter les différents sites touristiques et culturels de l’île et découvrir ainsi le patrimoine culturel et naturel de Djerba et de tout le sud tunisien.

Il a également pris part à une campagne de nettoyage, organisée par la société civile et les autorités régionale dans la zone touristique de Midoun.

Sur un autre plan, le ministre s’est exprimé sur la saison touristique hivernale, en soulignant la nécessité d’œuvrer pour un tourisme durable en précisant que 911 000 touristes se sont rendus à l’île de Djerba entre le 1er janvier et le 31 octobre, soit une augmentation de 116% par rapport à la même période de l’année dernière.

