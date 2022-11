Suite à une blague faite par Migalo : Le Club africain appelle à boycotter Mosaïque FM

Les dirigeants du Club africain n’ont pas du tout apprécié une blague faite par l’animateur humoristique Wassim Herissi, alias Migalo, sur des joueurs du club, allant jusqu’à appeler leurs supporters à boycotter la radio pour laquelle il travaille, à savoir Mosaïque FM. En Tunisie, la communauté du football a encore du mal à accepter les droits universels comme celui de la liberté d’expression et les dirigeants du CA l’ont une nouvelle fois prouvé.

Un ton pompeux et des termes démesurés ont été utilisés dans le communiqué du Club africain pour justifier cet appel, du type «nous avons suivi avec beaucoup d’intérêt ce qui a été diffusé» ou encore «les joueurs ont été visés de manière non-innocente». Alors qu’on parle d’une émission satirique et d’un animateur qui a déjà fait des blagues sur quasiment tous les personnages publics tunisiens, y compris les présidents de la république et les chefs du gouvernement.

Ce qui est vraiment triste, c’est que les médias tunisiens succombent souvent aux pressions populistes de ce genre…

On se rappelle de l’épisode Persepolis en 2011, lorsque Nabil Karoui s’est publiquement excusé pour la diffusion du film sur Nessma, afin de tempérer la colère des islamistes. Cette fois, Mosaïque FM a renoncé à ses droits et a, courageusement, supprimé la séquence en question de ses plateformes sur Internet.

Au lieu de défendre sa ligne éditoriale et également son animateur traité implicitement de «clown» dans le texte du communiqué, la radio a plutôt choisi la solution la plus facile et la plus lâche, et ce, au détriment de son droit et de celui de ses journalistes d’êtres libres !

Cherif Ben Younès