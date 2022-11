Tunisie : les travailleuses du sexe espèrent la réouverture des bordels

La fermeture des bordels légaux en Tunisie expose les travailleuses du sexe à des risques supplémentaires. Autre conséquence prévisible : les viols et les agressions contre les femmes ont augmenté depuis la fermeture des bordels.

Par Simon Speakman Cordall & Amberin Zaman

Sirine regarde par-dessus la table, son regard est aussi convaincant que ses paroles. «Je n’ai pas d’autre plan pour l’avenir que le suicide», dit-elle.Et ajoute: «Sans le bordel, il n’y a rien d’autre.»

Jusqu’à l’année dernière, Sirine, comme d’autres, était employée comme travailleuse du sexe en partenariat avec l’État tunisien. Autrement dit, Sirine et son employeur étaient responsables des transactions quotidiennes, alors que l’État et la police contrôlaient les prix, assuraient la protection de la maison et s’assuraient qu’un minimum de soins de santé était fourni. Maintenant, alors qu’elle pratique encore le seul métier qu’elle ait jamais connu, elle se retrouve dans la rue et forcée de courir devant les policiers, les prédateurs et les criminels.

La prostitution privée est depuis longtemps illégale en Tunisie. Toute personne reconnue coupable de l’avoir pratiquée est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller de six mois à deux ans. Cependant, jusqu’à récemment, le travail du sexe pratiqué dans des maisons contrôlées par la police tunisienne restait légal.

Il existe des arrangements tout aussi flous dans l’Algérie voisine où le travail du sexe est légal mais pas le racolage et la tenue de maisons closes.

La réglementation des travailleuses du sexe remonte à l’époque de la domination coloniale ottomane puis française. Pour les Français, la principale préoccupation était apparemment de protéger les citoyens lubriques des maladies sexuellement transmissibles.

Au Maroc, la prostitution est proscrite mais largement pratiquée avec des enfants contraints à ce commerce, ce qui en fait une destination de choix pour ce qu’on appelle le «tourisme sexuel».

Dans la Turquie moderne, où un gouvernement islamiste est au pouvoir depuis deux décennies, quelque 61 bordels autorisés par l’État opèrent au cœur de la plus grande ville du pays, Istanbul, et ailleurs en Anatolie. À Izmir, la troisième plus grande ville turque, les bordels se trouvent à trois minutes à pied de la mosquée locale.

Les bordels restés fermés après la fin de la pandémie

Cependant, en Tunisie, depuis la révolution du jasmin de 2011, ces maisons ont pratiquement diminué, les deux dernières – celles de la capitale et celle de la ville industrielle de Sfax où travaillait Sirine – ont fermé dès les premiers mois de la pandémie de Covid-19, qui a affecté le reste de l’économie. Mais lorsque les magasins, les hôtels et les usines ont rouvert, les bordels sont restés fermés.

Le coronavirus et une législation opportuniste sur la traite des êtres humains ont, semble-t-il, accompli une tâche qui s’était avérée hors de portée des gouvernements successifs et d’une force de police qui a ouvertement œuvré pour décourager l’implication de l’État dans le commerce du sexe.

En 2011, il y avait environ 300 travailleuses du sexe opérant sous les auspices de l’État. Cependant, avec la montée des islamistes dans la société et leur accession au gouvernement au lendemain de la révolution, les attaques contre les réseaux tunisiens de maisons closes se sont généralisées, les femmes qui en étaient venues à dépendre de l’État pour gagner leur vie se sont retrouvées sans protection et nulle part où travailler.

Peu de femmes à Sfax étaient désireuses de parler de leurs expériences avant d’entrer dans le programme gouvernemental. «J’ai commencé à travailler pour l’État à 20 ans», l’âge minimum pour un tel emploi, a expliqué Jihen, «bien que j’aie commencé avant», a-t-elle déclaré, sans préciser quand.

Malgré les demandes de rencontre avec le Bureau des Mœurs, le ministère de l’Intérieur n’a toujours pas répondu. Les journalistes du site d’information Inkyfada ont eu plus de chance lorsqu’ils ont essayé en 2018. Et là, ils ont rencontré une bureaucratie massive dédiée à la fois à la réglementation et à la réduction de l’implication de l’État dans le commerce du sexe.

Pour chaque travailleuse du sexe, il existait un dossier couvrant tous les aspects de son métier, depuis sa première candidature pour travailler dans un bordel réglementé par l’État jusqu’aux contrôles de santé réguliers que toutes les femmes étaient obligées de subir dans le cadre de leur travail.

Les travailleuses du sexe abandonnée à leur sort

En à y voir de plus près, il est difficile de dissiper l’impression que, par-dessus tout, l’Etat offrait aux femmes sécurité et ordre. «La plupart des femmes viennent des villes de l’intérieur», a déclaré Bouthaina Aouissaoui, qui dirige une association de soutien aux femmes, faisant référence aux villes marginalisées dans l’arrière-pays tunisien. «Elles sont souvent battues ou violées, parfois par des membres de leur famille. Maintenant, elles leur envoient de l’argent; c’est le seul moyen qu’elles connaissent pour avoir de l’affection. Elles savent que leur valeur dans la société se mesure par l’argent. Même avec leurs familles, elles essaient d’acheter l’amour et l’affection grâce à l’argent qu’elles gagnent en vendant leur corps», raconte-t-elle à un interprète.

Néanmoins, les conditions au sein des bordels étaient exigeantes. Les travailleuses du sexe mangeaient et dormaient dans la maison. Chaque vendredi, jour saint, les maisons étaient fermées. Les ouvrières devaient tout de même demander au Bureau des Mœurs un laissez-passer de 24 heures pour des activités sociales ou pour passer du temps avec leurs enfants élevés ailleurs, loin du bordel et des stigmates du métier de leur mère.

Malgré cela, les femmes, soutenues par Bouthaina, ont fait campagne pour la réouverture des bordels, apparemment fermés en vertu des lois anti-traite. Leur cas est simple : elles ont besoin de sécurité.

La montée des violences sexuelles

L’année dernière, à la demande du gouvernement, les femmes se sont réunies à Tunis pour lire et signer un engagement promettant de mettre fin à leur travail sexuel. En retour, elles ont reçu ce qu’elles pensaient être le premier d’une série de versements de 200 dinars tunisiens.

La plupart des professionnelles du sexe en Tunisie sont analphabètes. Aucun autre paiement n’a été effectué.

Avec la fin des soins de l’État, de nombreuses travailleuses du sexe tunisiennes dépendent désormais d’associations telles que celle de Bouthaina pour protéger leur santé et leur bien-être.

Le résultat était prévisible. «Les viols et les agressions contre les femmes ont augmenté depuis la fermeture des bordels», déclare Bouthaina.

De plus, privés d’accès aux soins de santé et aux installations médicales, de nombreuses anciennes travailleuses du sexe parrainées par l’État ont depuis été victimes des mêmes virus qui affligent toutes leurs collègues à travers le pays.

La rencontre touchait à sa fin. Toutes voulaient savoir s’il y aurait une réunion avec le département des mœurs relevant de la police. Toutes espéraient plaider leur cause. Des appels téléphoniques ont été passés. Des lettres ont été envoyées. Il n’y eut aucune réponse. Et au moment de la publication de cet article, le ministère de l’Intérieur n’a pas encore répondu à la demande d’entretien d’Al-Monitor.

Article original en anglais : Al-Monitor.