Coupe du monde 2022 : Tunisie Télécom offre à ses clients des voyages au Qatar

A l’occasion de la participation de la sélection tunisienne de football à la plus prestigieuse compétition internationale, la Coupe du monde 2022, au Qatar, Tunisie Telecom a décidé d’offrir à ses clients l’occasion d’être du rendez-vous, pour assister aux matchs des Aigles de Carthage, à travers le jeu « Haw Jeyin ».

Par Cherif Ben Younès

Un slogan qui rappelle forcément de bons souvenirs aux Tunisiens, ayant marqué la participation tunisienne au mondial 2018, en Russie, après 12 ans d’absence !

Cette année, l’objectif est de faire que de se contenter de participer ou de gagner un match. Une qualification au deuxième tour serait inédite et ferait naturellement le bonheur des amoureux du ballon rond en Tunisie. Même si la mission de hommes de Jalel Kadri sera loin d’être facile.

Un séjour VIP à Doha

Dans une ambiance festive et conviviale, TT a organisé une cérémonie, ce jeudi 10 novembre 2022, à l’hôtel Marriott, à Tunis, pour remettre aux 12 gagnants leurs billets d’avion et les papiers relatifs à leur séjour VIP dans un hôtel à Doha.

La valeur totale de ces cadeaux de prestige est de 250.000 dinars, a assuré Ramzi Ayadi, représentant de la direction centrale des affaires commerciales et du marketing de Tunisie Télécom, ajoutant que cette valeur pourrait être plus importante en fonction des variations des prix des billets d’avion vers Doha dans les prochains jours.

La valeur totale des voyages offerts est de 250.000 dinars

Le responsable a expliqué que les gagnants seront répartis sur deux groupes de 6 personnes.

Le premier sera au Qatar du 20 au 27 novembre, et assistera aux deux premiers matchs de la Tunisie, contre le Danemark le 22 novembre, et l’Australie, le 26 novembre. Tandis que le deuxième s’envolera pour Doha le 24 novembre et fera son retour à Tunis le 1er décembre, pour assister à la 2e rencontre des Aigles de Cartage ainsi que celle qui les opposera à la France, le 30 novembre.

M. Ayadi a, par ailleurs, rappelé que Tunisie Télécom reste fidèle à ses traditions de soutenir le sport et les athlètes tunisiens, comme ce fut notamment le cas en 2018, lors de la participations de la Tunisie au mondial russe.