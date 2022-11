Qatar 2022 : les Tunisiens répondent à l’appel de #DohaJeyine  

Le 24 octobre dernier, une centaine de Tunisiens s’étaient rassemblés dans un des lieux historiques de notre pays, agitant fumigènes et drapeaux tunisiens, pour annoncer au monde qu’ils sont prêts à supporter leur sélection nationale de football à la Coupe du Monde Qatar 2022…

Ils se sont rassemblés pour dire qu’ils sont prêts à débarquer à Doha, à animer ses artères de leurs chants et danses et à prendre place dans les travées des stades de l’émirat du Qatar pour y mettre également cette animation fervente et bon enfant dont ils ont seuls le secret.

Aujourd’hui, leur appel a été entendu par nos concitoyens à l’étranger qui se sont empressés de chanter l’hymne de ralliement ‘‘Ya Doha Jeyine’’ (Doha, nous arrivons), comme il y a quatre ans ‘‘Ya Russia Jeyine’’, lors de la Coupe du monde en Russie.

De Paris en France à Athènes en Grèce, en passant par Florence en Italie ou à Montréal au Canada, et par d’autres métropoles en Islande, au Mexique ou encore aux Etats-Unis…, ils se mobilisent aux quatre coins de la planète, chacun là où il réside, pour grossir ce mouvement mondial des supporteurs derrière les coéquipiers de Youssef Msakni, et pour prouver encore une fois qu’ils restent parmi les meilleurs publics du foot : enthousiastes, généreux, heureux, gais et souvent drôles, dans le gain comme dans la perte.

Soutenue par l’opérateur national Tunisie Telecom, le mouvement «Doha Jeyine», qui avait pris naissance en Tunisie avant d’essaimer dans le monde portée par d’innombrables, se rapprochant jour après jour de sa destination finale : l’émirat du Qatar où tout ce beau monde s’est donné rendez-vous pour un nouveau défilé que l’on annonce haut en couleurs, sons et lumières.

Les supporteurs de la sélection Tunisie, qui n’ont jamais été avares de leurs efforts, parlent déjà de reconquérir Doha, qu’ils avaient déjà conquis, il y a quelques mois, à l’occasion de la Coupe arabe de football, où les coéquipiers de Wahbi Khazi avaient atteint la finale.

Vous pouvez également interagir avec cette campagne sur la page Facebook de Tunisie Telecom sur ce lien.