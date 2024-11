 Football : une équipe de Tunisie new look à l’assaut de l’Afrique

L’entraîneur par intérim de la Tunisie, Kais Yaacoubi, a apporté des changements importants à son équipe pour les matches cruciaux des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies CAF 2025 de cette semaine, avec le capitaine Youssef Msakni ( photo) parmi les dix joueurs exclus de l’équipe. Entre autres notables changements…

Il faut dire que lors des derniers matches des Aigles de Carthage, celui que ses compatriotes surnomment Ennems n’a pas été particulièrement étincelant et ses coups de génie ont manqué à ses coéquipiers quelque peu empruntés eux aussi.

Dans une refonte audacieuse de l’effectif, l’entraîneur de 58 ans a rappelé plusieurs joueurs tout en fermant la porte à des noms établis, dont le gardien de l’Espérance Bechir Ben Said, qui ne joue plus depuis le début de la saison, et Sabri Ben Hassen du CS Sfaxien.

Pour ce qui est des gardiens, on constate le retour d’Aymen Dahmen et Moez Ben Cherifia, qui ont joué pour la dernière fois en équipe nationale respectivement en juin et mars 2023, tandis qu’Amanallah Memmiche conserve son poste de premier gardien.

La ligne défensive a subi une transformation significative avec Hamza Mathlouthi, Amin Cherni et Ali Abdi qui ont été rappelés, remplaçant Raed Bouchniba, Mohamed Amine Ben Hamida et Houssem Ben Ali.

Au milieu de terrain, Idriss El Mizouni et Hadj Mahmoud ont été réintégrés, tandis que les milieux de terrain confirmés Ferjani Sassi et Houssem Tka ont été exclus du groupe.

L’attaque a connu la refonte la plus spectaculaire, avec quatre joueurs qui ont cédé la place, dont le capitaine vétéran Youssef Msakni, Seifeddine Jaziri, Chiheb Jebali et Bilel Mejri.

Leurs places ont été prises par les attaquants de retour Amor Laayouni, Sayfallah Ltaief, Haythem Jouini et Nabil Makni, tandis que Rabii El-Homri de l’Olympique Béja et Hazem Mastouri de l’US Monastir reçoivent leurs premières convocations.

L’équipe Tunisie, actuellement en tête du groupe A, affrontera Madagascar à Pretoria le 14 novembre avant d’accueillir la Gambie quatre jours plus tard à Tunis, avec la qualification pour la CAN 2025 en jeu.

La position de la Tunisie en tête du groupe A reste précaire, avec les Comores à un point seulement et la Gambie à deux points.

Ces prochains rendez-vous seront cruciaux pour déterminer a qualification de l’équipe pour la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies CAF 2025. Elle sera regroupée dès cette semaine pour préparer son premier match de qualification contre Madagascar, où elle cherchera à renforcer son emprise sur le groupe A et à se rapprocher de la qualification pour la compétition continentale.

Joueurs convoqués

Gardiens : A. Memmiche, A. Dahmen, M. Ben Cherifia.

Défenseurs : W. Kechrida, M. Talbi, Y. Meriah, N. Ghandri, H. Mathlouthi, A. Ghram, A. Abdi, A. Cherni.

Milieux de terrain : E. Skhiri, A. Laidouni, H. Rafia, H. Mejbri, M. A. Ben Romdhane, I. El-Mizouni, M. Hadj Mahmoud.

Attaquants : A. Laayouni, S. Ltaief, N. Makni, R. El-Homri, A. Haj Mohamed, B. Aït-Malek, H. Jouini, H. Mastouri.