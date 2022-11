ASBU 2022 : «Harga 2» remporte le Prix du meilleur feuilleton arabe

Le feuilleton ramadanesque tunisien «Harga 2» (L’autre rive) du réalisateur Lassad Oueslati et du scénariste Imed Eddine El-Hakim a remporté ce soir, samedi 12 novembre 2022, le Prix du meilleur feuilleton arabe au festival Arab States Broadcasting Union (ASBU 2022).

«Félicitations à toute l’équipe artistique et technique du feuilleton et à tous ceux qui ont cru en ces projets… Merci à mon camarade et mon partenaire Imed Eddine El-Hakim et le mérite revient particulièrement à Si Ridha Slama que je remercie ainsi que la société de production DigiPro, sans qui les projets n’auraient pas vu le jour. Merci à la télévision tunisienne», a écrit Lassad Oueslati, dans un post, ce soir, sur son compte Facebook.

Le réalisateur a rappelé à l’occasion, que le premier projet qu’il a réalisé avec Imed Eddine El-Hakim, le feuilleton ramadanesque « El-Maestro » avait également remporté le Prix du meilleur feuilleton arabe à l’ASBU 2019, et que Harga 1 a lui aussi été primé en recevant le Prix de la meilleure série dramatique au même Festival, en 2021.

Y. N