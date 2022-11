Coupe du monde 2022 : La liste définitive de la sélection tunisienne

La Fédération tunisienne de football a publié, ce lundi 14 novembre 2022, via Facebook, la liste des 26 joueurs retenus par le sélectionneur Jalel Kadri pour disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar, dont le coup d’envoi sera donné ce dimanche 20 novembre à Doha.

Voici la liste des joueurs :

Gardiens : Aymen Dahmène, Béchir Ben Saïd, Aymen Mathlouthi et Mouez Hassen.

Défenseurs centraux : Montassar Talbi, Bilel Ifa, Dylan Bronn, Yassine Meriah et Nader Ghandri.

Arrières droits : Mohamed Drager et Wajdi Kechrida.

Arrières gauches : Ali Maaloul et Ali Abdi.

Milieux centraux : Elyes Skhiri, Aïssa Laidouni, Ghaylane Chaalali, Ferjani Sassi, Mohamed Ali Ben Romdhane et Hannibal Mejbri.

Ailiers : Youssef Msakni, Anis Ben Slimane, Wahbi Khazri et Naïm Sliti.

Avants-centres : Seifeddine Jaziri, Taha Yassine Khenissi et Issam Jebali.

C. B. Y.