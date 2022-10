Tunisie : Le parti de Néji Jalloul annonce qu’il boycottera les législatives

Le parti Coalition nationale, fondé et présidé par l’ancien ministre de l’Education, Néji Jalloul, a annoncé, ce lundi 3 octobre 2022, qu’il boycottera les prochaines élections législatives programmées pour le 17 décembre prochain.

le parti a expliqué cette décision par «les manquements et les lacunes dans le décret de la loi électorale».

A travers un communiqué publié à l’issue d’une réunion de son bureau politique, le parti a exprimé sa surprise face à l’adhésion du président à la loi électorale «unilatérale et inconstitutionnelle», et son incapacité à répondre aux voix de la plupart des partis, organisations, experts en droit constitutionnel et juristes réclamant une révision des dispositions de cette loi.

Le parti de la Coalition nationale a, par ailleurs, dénoncé ce qu’il a considéré comme «l’exclusion intentionnelle des partis politiques, des organisations, des chefs d’associations, des compétences gouvernementales, diplomatiques, judiciaires, administratives et techniques des structures étatiques de l’exercice de la fonction parlementaire».

C. B. Y.