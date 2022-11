Ghazi Chaouachi : «Je porterai plainte contre Kaïs Saïed pour fausses allégations»

Le secrétaire général du Courant démocrate (Attayar), Ghazi Chaouachi a indiqué, hier, lundi 14 novembre 2022, qu’il portera plainte contre le président de la république, Kaïs Saïed, pour diffamation et fausses allégations à l’encontre du groupe de politiciens et activistes qui s’est réuni il y a une semaine à Genève et dont Chaouachi fait partie.

La situation des droits de l’homme qui s’est dégradée en Tunisie avait été au centre de cette réunion.

Intervenu sur attesia TV, Chaouachi a, par ailleurs, mis le chef de l’Etat au défi de porter plainte contre les Tunisiens qui se sont réunis à Genève et de présenter à la justice ce qui prouve ses accusations (trahison, communication avec des services de renseignement étrangers, drogues, etc.), et a, également, appelé le ministère public à ouvrir une enquête concernant ces affirmations.

L’ancien ministre de l’Equipement a, d’autre part, assuré que Kaïs Saïed finira par chuter de la même manière que Ben Ali (à travers des manifestations dans la rue) et qu’il sera jugé, lui, ainsi que ceux qui le soutiennent et ses flagorneurs.

