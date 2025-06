Hichem tué dans un crime raciste en France : Un appel à la protection de la communauté tunisienne

Suite à l’acte terroriste barbare qui a coûté la vie au citoyen tunisien Hichem Miraoui samedi dernier à Puget-sur-Argens, le ministre tunisien de l’Intérieur Khaled Nouri a eu un entretien téléphonique ce lundi 2 juin 2025, avec son homologue français, Bruno Retailleau.

Au cours de cet échange, M. Nouri a fermement condamné cette tragédie, exprimant la profonde tristesse et l’indignation de l’opinion publique tunisienne face à cet événement, lit-on dans un communiqué diffusé ce soir par le département de l’Intérieur.

Le ministre tunisien a souligné l’impératif de garantir la sécurité et la protection de la communauté tunisienne résidant en France et a également insisté sur l’adoption d’une approche proactive pour prévenir de tels crimes, qui portent atteinte à l’humanité, et pour s’assurer qu’ils ne se reproduisent plus.

Khaled Nouri a par ailleurs mis en garde contre les dangers du discours de haine et de l’intolérance, qui mène à de tels actes abominables.

De son côté, le ministre français de l’Intérieur Bruno Retailleau a exprimé sa ferme condamnation de ce crime raciste, qu’il a qualifié de terroriste. Il a réaffirmé le rejet catégorique des autorités françaises de toute tentative de semer la discorde au sein de la société française.

Le ministre français a par ailleurs présenté, en son nom et au nom du gouvernement français, ses sincères condoléances à la famille de la victime et a assuré que les autorités judiciaires françaises n’hésiteront pas à infliger les peines les plus sévères au coupable, tout en soulignant que ses actes ne représentent ni la société française ni les valeurs de l’État français.

Rappelons que Hichem Miraoui a été té tué samedi soir à Puget-sur-Argens dans Var par son voisin français. Ce dernier, qui a également blessé un turc, a diffusé deux vidéos « au contenu raciste et haineux »..

Il a été arrêté et placé en garde à vue et l’enquête confiée à la direction générale de la sécurité intérieure et à la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire.

Notons, que cet après-midi, Bruno Retailleau, a indiqué sur le réseau social X, s’être « entretenu avec l’ambassadeur de Tunisie en France pour dire sa compassion aux proches de la victime et sa solidarité à la communauté tunisienne de France pour ce crime insupportable ». « Le racisme doit être sévèrement puni. Quand il conduit à cette sauvagerie, la réponse pénale doit être implacable », a-t-il encore écrit.

Y. N.