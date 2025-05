Tunisie | La famille de Ghazi Chaouachi va porter plainte pour torture

Lors de son transfert de la prison de la Mornaguia vers Ennadhour, Ghazi Chaouachi a été violenté, déplore sa famille en annonçant son intention de porter plainte pour torture.

Youssef Chaouachi a publié un post sur sa page Facebook ce vendredi 30 mai 2025 après avoir rendu visite à son père après son transfert, qui aurait été opéré dans des conditions violentes.

La même source précise que Ghazi Chaouachi a été informé mercredi dernier par un agent de la Mornaguia qu’il allait être transféré vers une autre prison et qu’il a exprimé son refus en expliquant que la loi interdit le transfert d’un détenu qui n’a pas fait l’objet d’un jugement définitif, surtout vers un lieu éloigné de sa résidence et de celle de sa famille.

« Mais vers 19h,il a été surpris par la présence de huit agents cagoulés qui l’ont menotté de force, l’ont agressé, l’ont embarqué dans un véhicule alors qu’il était en état de semi-inconscience,, sans même lui dire vers où il allait…. Huit agents se sont rués sur un homme de 62 ans », a déploré Youssef Chaouachi .

Après deux heures de trajet il est arrivé à la prison Ennadhour, où il a été pris en charge par un infirmier avant d’être placé dans une cellule avec plus de 20 détenus, « tous condamnés à de lourdes peines allant jusqu’à la prison à vie ou la peine de mort ».

A travers ce post, la famille a par ailleurs annoncé son intention de porter plainte pour torture contre le directeur de la prison de Mornaguia, le chef de l’administration pénitentiaire, Leïla Jaffel ministre de la juste et aussi le président Kaïs Saïed, et ce, devant les juridictions tunisiennes et internationales, lit-on encore dans la publication de Youssef Chaouachi.

Y. N.