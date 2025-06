Affaire de complot & détenus transférés | Rassemblement à Paris (CRLDHT)

Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT) a exprimé son indignation suite aux transferts, dans différentes prisons du pays, des détenus dans l’affaire de « complot contre la sûreté de l’État »

Un rassemblement sera de ce fait organisé, à Paris, indique le Comité en pointant du doigt une décision d’éloignement consistant à disperser les détenus, sans aucun fondement juridique ni explication valable,

« Ces mesures ne sont rien d’autre qu’un acharnement délibéré, visant à briser moralement non seulement les détenus, mais également leurs proches et leurs avocats. Loin de répondre à une quelconque nécessité de sécurité ou de gestion pénitentiaire, ces décisions s’inscrivent dans une logique de rétorsion politique et de cruauté assumée », lit-on encore dans le communiqué du CRLDHT.

Le rassemblement est prévu pour le jeudi 5 juin 2025 à partir de 18h30 à la Fontaine des Innocents dans le premier arrondissement de Paris, précise la même source qui appelle à la mobilisation en Tunisie et ailleurs.