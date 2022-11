La Bourse de Tunis connaît une remarquable embellie malgré la crise économique  

A la Bourse de Tunis, 9 des 12 indices sectoriels, ont enregistré des performances positives à la clôture du troisième trimestre 2022. Les meilleures performances ont concerné les indices des banques (+37,32%) et des services financiers (+33,61%).

Au 20 octobre 2021, date butoir règlementaire, 55 sociétés cotées à la Bourse de Tunis ont communiqué leurs indicateurs d’activités du 3e trimestre 2022, ce qui représente 70% de la cote. A fin octobre 2022, ce nombre est passé à 76 soit 94% de ladite cote.

À ce jour, seulement cinq sociétés n’ont pas publié leurs indicateurs : AMS, Gif-Filter, MIP, Servicom et UADH.

Evolution du revenu global des sociétés cotées

Les indicateurs d’activité des sociétés cotées, sur les 9 premiers mois de l’année 2022, font ressortir un revenu global en hausse de 15,7% par rapport à la même période de l’année 2021, pour atteindre 17,1 milliards de dinars contre 14,8 milliards de dinars.

80% des sociétés qui ont publié leurs indicateurs, soit 61 sur 76, ont amélioré leurs revenus cumulés par rapport à la même période de l’année précédente.

La part dans le revenu global des 20 sociétés qui composent le Tunindex20 s’élève à 10,9 milliards de dinars (ou 64% du revenu global), en hausse de 15,7% par rapport à la même période de l’année écoulée.

Evolution des revenus par secteur

Concernant le secteur bancaire, le produit net bancaire (PNB) cumulé des 12 banques cotées a atteint 4 515 millions de dinars tunisiens (MDT) durant les 9 premiers mois de l’année 2022, contre 3 992 MDT sur la même période de l’année 2021, soit une progression de 13,1%.

De son côté, le revenu net de leasing cumulé des 7 sociétés de leasing cotées a augmenté de 6,1% durant cette période par rapport à la période similaire en 2021, pour atteindre 354 MDT contre 334 MDT.

Le secteur financier a notamment profité de l’augmentation de l’activité des 5 compagnies d’assurances cotées qui ont émis des primes pour un montant global de 925 MDT contre 821 MDT, soit une évolution de 12,7%.

Dans son ensemble, le secteur financier, qui domine la capitalisation boursière de la cote, a progressé de 12,6% durant les 9 premiers mois de l’année 2022, avec un revenu global de 5 818 MDT contre 5 168 MDT durant la même période l’année 2021.

Dans le secteur des biens de consommation, le revenu global des trois grands groupes opérant dans l’agroalimentaire (Poulina Group Holding, Délice Holding et la SFBT) a progressé de 15,3% pour atteindre 4 505 MDT contre 3 907 MDT durant la même période de l’année 2021.

Par contre, le chiffre d’affaires global cumulé des cinq concessionnaires automobiles a diminué de 11,4% au 30 septembre 2022 pour se situer à 739 MDT contre 834 MDT durant la même période de l’exercice 2021.

Dans le secteur des services aux consommateurs, le chiffre d’affaires global de deux enseignes de la grande distribution cotées en Bourse a légèrement régressé durant les 9 premiers mois de l’année 2022 par rapport à la même période en 2021, pour atteindre 1 143 MDT contre 1 159 MDT.

En général, les revenus ont progressé pour l’ensemble des secteurs représentés sur la cote de la Bourse de Tunis (neufs). Les meilleures performances reviennent au secteur des matériaux de base avec 46,2%, et à ceux de la santé (+18,6%) et des services aux consommateurs (+17,6%).

Sur les 13 sous-secteurs, onze ont marqué des performances positives. Les meilleures reviennent aux voyages et loisirs avec 133,8%, suivi par la chimie avec 47,7%, et les matières premières avec 44,5%.

Evolution des revenus par société :

Les plus fortes hausses de revenus ont été réalisées par Simpar (+152,6%), STA (+140,8%), Tunisair (+133,8%) et ICF (+64,5%).

Les plus fortes baisses de revenus ont été enregistrées par des entreprises qui appartiennent à différents secteurs Electrostar (-92,3%), Artes (-49,9%), SITS (-48,3%) et New Body Line (-31,8%).

Evolution des indices :

Le Tunindex, indice de référence de la Bourse de Tunis, a enregistré une progression de 18,12% au 30 septembre 2022 contre une baisse de 5,80% durant la même période de 2021.

L’indice Tunindex20 a affiché, durant la même période, la même tendance avec une hausse de 21,95% contre une régression de 7% durant la même période de l’année 2021.

Neuf des 12 indices sectoriels publiés par la Bourse de Tunis ont enregistré des performances positives à la clôture du troisième trimestre 2022. Les meilleures performances ont concerné ceux des banques (+37,32%) et des services financiers (+33,61%).

En revanche, 3 indices sectoriels ont enregistré des performances négatives : agroalimentaire et boissons (-11,26%) et biens de consommation (-6,31%).

D’après communiqué.