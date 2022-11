Tunisie : Rached Khiari condamné à deux mois de prison

L’ancien député de la coalition islamiste Al-Karama Rached Khiari vient d’être condamné, ce mardi 15 novembre 2022, à deux mois de prison ferme, dans une nouvelle affaire.

C’est ce qu’a indiqué Me Inès Harrath, en précisant que Rached Khiari s’est opposé à un premier jugement à 3 mois de prison prononcé, par contumace dans cette même affaire relative.

Khiari est rappelons-le poursuivi pour diffamation et d’attribution de faits illégaux à un fonctionnaire en rapport avec ses fonctions sans en établir la véracité, après qu’il ait publié un post s’interrogeant sur «la présence d’une base militaire américaine dans l’une des casernes tunisiennes».

Détenu depuis août dernier après des mois de cavale, l’ancien député islamiste est aussi poursuivi dans d’autres affaires, notamment pour mise en danger de la sûreté intérieure et atteinte à l’institution militaire, entre autres accusations, et ce, après qu’il ait diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux en accusant le président de la république d’être «un traître, un collabo et un agent de la France», de«haute trahison» et «d’avoir perçu de l’argent par des parties étrangères, notamment américaines, pour financer sa campagne électorale de la présidentielle de 2019».

Y. N.