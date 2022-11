Economie : Khadim Bâ fête les 45 ans de sa société sénégalaise Locafrique

L’économie sociale et solidaire se développe fortement sur le continent africain, et plus particulièrement en Afrique de l’Ouest. Des organismes volontaires comme la société de crédit-bail Locafrique sont à la pointe de ce combat pour une plus grande égalité entre les citoyens sénégalais. En 2022, l’établissement dirigé par l’homme d’affaires Khadim Bâ fête ses 45 années d’existence. L’occasion de revenir sur plusieurs belles réussites de cet entrepreneur ambitieux.

Locafrique : une succession de réussites au service des PME

Locafrique, vénérable institution financière créée en 1977, se positionne dès le départ comme la première du genre à proposer des solutions de leasing sur-mesure. La particularité de l’entreprise repose sur le fait qu’elle développe très tôt un programme complet de financement au service de nombreux acteurs professionnels réputés «à fort potentiel» (BTP, Industrie, Transports, Services, Agriculture, etc…). Les particuliers ne sont pas oubliés dans l’équation, et accèdent à des offres de prêts susceptibles de s’adresser aux particuliers du pays comme aux professionnels.

Après quelques belles victoires au service de l’économie, la société de crédit-bail a fait le choix conscient de renforcer son appui financier auprès des PME et des secteurs à fort potentiel. En effet, un certain nombre de constats objectifs ont été faits ces dernières années, sur l’emploi et l’accès au crédit par les jeunes : la plupart d’entre eux éprouvent des difficultés insurmontables au moment de créer leur propre entreprise – que ce soit en termes d’apport, de garanties ou d’hypothèques exigées par les structures de financement et leurs responsables. Faisant abstraction des situations individuelles, Locafrique se positionne depuis toujours comme un interlocuteur fiable et loyal, au service du développement de l’économie et de l’emploi au Sénégal. L’arrivée de Khadim Bâ à la tête du conseil d’administration sera la garantie de nouvelles perspectives d’avenir pour l’entreprise.

La rencontre décisive avec Khadim Bâ

En effet, la société de financement ouest-africaine n’a pas toujours été sous le contrôle de la famille Bâ : le jeune entrepreneur naît en 1983 et s’intéresse très tôt aux domaines de l’énergie et de l’économie et de l’extraction minière. Fort de plusieurs expériences dans le négoce/vente de fer aux Sénégal et au Mali acquis auprès de son grand-père Idrissa Gueye, il poursuivra des études à Paris dans le domaine de l’administration des affaires. Ce n’est qu’en 2010 que l’homme d’affaires prend les rênes de l’institution, en tant que Directeur Général. Dans le même temps, un changement d’actionnariat s’opère, avec l’entrée de capitaux 100% sénégalais. Dès lors, Khadim Bâ insuffle à la société beaucoup de son dynamisme et de son savoir-faire en matière de management. La restructuration de l’activité est alors en marche, pour le meilleur.

Dès sa prise de fonction, les objectifs de Khadim Bâ sont particulièrement clairs. L’homme d’affaires souhaite affronter les réalités économiques des entreprises sénégalaises avec des solutions concrètes, leur permettant d’atteindre leurs objectifs de croissance. Il déclarera à ce titre : «Nous avons compris très tôt que le développement de nos entreprises, qui sont à la source de nos richesses nationales, ne peut se faire sans un appui à l’investissement». Le premier acte concret de la nouvelle direction vise, en 2012, à promouvoir l’activité des producteurs dans la vallée du fleuve Sénégal. Un partenariat sur dix ans, signé à l’initiative de Khadim Bâ, permet alors de mobiliser près de 12 milliards de francs CFA (soit la somme de 18,3 millions d’euros).

Les réussites de Khadim Bâ via Locafrique passées au crible

Les initiatives de Khadim Bâ en matière de financement des PME vont toujours de pair avec les initiatives du gouvernement, notamment en matière de souveraineté alimentaire. Depuis plusieurs années, le Sénégal cherche à limiter au maximum ses importations et accroître les exportations de cultures à haute valeur ajoutée. Le but recherché est également de favoriser la consommation locale. Une politique qui convient bien à l’homme d’affaires à la tête de la société de crédit-bail, qui déclare à ce titre : «Le Sénégal se doit d’investir dans les industries agricoles, en limitant les importations venant du reste du monde».

Grâce aux investissements financiers consentis par Khadim Bâ au travers de la société Locafrique, de nombreuses entreprises ont pu accéder à la mécanisation agricole. Cette nouvelle manière d’appréhender le travail des sols joue en effet un rôle important dans l’accroissement des superficies cultivées. La chaîne de valeur riz aura particulièrement bénéficié de cet appui, avec des investissements massifs via crédit-bail.

Les succès de l’entrepreneur ne se limitent pourtant pas à l’accompagnement des PME, et au développement de l’économie du pays. Soucieux de l’image de Locafrique, le dirigeant a accompagné la diversification des activités de la société. Celle-ci propose désormais un programme complet de solutions de financement, accompagnant non seulement les clients institutionnels, mais aussi les particuliers. Parmi ces solutions, on retrouve l’habituelle offre de crédit classique, le crédit-bail et l’offre de crédit à la consommation. Le financement, tout comme le conseil, sont définitivement les deux forces de la société Locafrique.