Migration-Traite des personnes : Un réseau international de blanchiment d’argent démantelé en Tunisie

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, ce mercredi 16 novembre 2022, le démantèlement d’un réseau international spécialisé dans le blanchiment d’argent provenant de la traite des êtres humains et qui est lié à la migration irrégulière.

Huit suspects Subsahariens et Tunisiens, dont un agent de la Poste ont été arrêtés, indique la même source, en précisant que l’affaire a éclaté après que la Commission tunisienne d’analyses financières (CTAF) ait alerté sur des transferts de fonds suspects, dont la valeur s’élève à plus de 450.000 dinars tunisiens, suite à quoi l’Unité d’investigation sur les délits et crimes financiers relevant de la police judiciaire à ouvert une enquête.

Les investigations ont révélé que l’un des suspects a bénéficié de plusieurs virements postaux et ce durant deux ans (de 2020 à 2022), effectués à l’aide d’un gestionnaire central d’un bureau de la Poste situé dans le gouvernorat de Nabeul, en utilisant son nom et sa carte d’identité, ajoute le MI, en affirmant que l’analyse des flux financiers a permis d’identifier le principal suspect, lié à un réseau de migration. Ce dernier, originaire d’un pays de l’Afrique subsaharienne, fait entrer illégalement en Tunisie, des candidats à la migration clandestine, en percevant en contrepartie des commissions de 5.000 dinars par personne.

Il était ainsi chargé d’organiser des traversées clandestines vers l’Europe en coordination avec des passeurs à Sfax et à Mahdia, et là encore, il percevait de l’argent en contrepartie via des virements postaux effectués depuis plusieurs pays, dont la Tunisie. Son arrestation a permis celle d’autres membres du réseau, affirme encore le ministère.

L’enquête et l’analyse des flux financiers menées dans deux agences de la Poste tunisienne du gouvernorat de Nabeul, ont également révélé que durant la période allant du 29 août 2022 au 10 novembre 2022, des retraits en espèces (1582 dinars) ont été effectués sur un compte postal au nom d’une autre personne de nationalité tunisienne, qui a été arrêtée et qui a livré le nom d’un autre complice, un contrebandier de cigarettes, qui a également été interpellé.

Au total, les sécuritaires qui ont saisi lors de cette opération 6 véhicules d’une valeur totale de plus de 400.000 dinars et des produits de contrebande, ont arrêté huit suspects dans cette affaire et le Pôle judiciaire, économique et financier a ordonné leur mise en détention, et la poursuite de l’enquête.

Y. N.