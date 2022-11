Tunisie – Libye : bientôt, une ligne maritime de fret et de passagers

Une ligne maritime de fret et de passagers entre les ports tunisiens et libyens sera lancée d’ici fin 2022, a-t-on convenu lors d’une réunion mercredi entre le ministre des Transports Rabie Majidi et son homologue libyen Mohammed Al-Shahoubi.

Il était temps, car cela fait un bail que l’on parle de cette ligne que les opérateurs économiques n’ont cessé d’appeler de tous leurs vieux. Pourvu que son ouverture ne soit pas retardée par des lourdeurs administratives, des deux côtés de la frontière !

Une équipe technique d’experts des ministères des transports des deux pays sera formée pour préparer l’ouverture de cette ligne, a indiqué le département des transports dans un communiqué.

Les deux ministres ont également convenu d’ouvrir fin novembre de nouveaux points de passage à Ras Jedir, afin d’assurer la fluidité des entrées et d’améliorer les services, grâce à la création de voies spéciales dédiées aux ambulances. Un protocole d’accord sur la coopération scientifique et technique dans le domaine de la météorologie et du climat, ainsi que sur la coopération pour contrer les impacts du changement climatique a également été signé.