Le rendez-vous économique mensuel du GI4T (Global Institute 4 Transitions GI4T) portant sur le thème : «Energie, mutations géostratégiques et repositionnement de la Tunisie» se tiendra le mardi 22 novembre 2022 à 18h30 à la Cité de la Culture de Tunisie (salle Sophie El Gouli). Il sera transmis en direct sur la page Facebook du GI4T.

Au cours de la dernière période, la Tunisie a vécu une forte dégradation de la sécurité énergétique qui s’est traduite, non seulement en graves répercussions sur les comptes de la Nation, mais aussi par d’importantes pénuries de carburants en plus de quelques délestages électriques au cours de l’été.

De nombreuses questions se posent. Quelle politique énergétique, quelle stratégie et quel positionnement face à cette géostratégie mouvante ? Comment répondre aux besoins énergétiques de la Tunisie ? Quelle subvention énergétique face à la volatilité des prix à l’importation ? Doit-on maintenir le monopole d’importation de la Stir ? A quoi sont dues les récentes ruptures d’alimentation du marché en carburant (demande anormale, planification, finances publiques, etc.) et comment y remédier ? Où sont ces stocks stratégiques ? Où est la production tunisienne de pétrole ? «Winou el petrol» ? Pourquoi est-on esclaves de l’importation ? Quelle transition énergétique et comment la réussir ?

Toutes ces questions seront débattues autour d’un panel hybride organisé par GI4T, dans le cadre de l’initiative Econ4Tunisia.

A travers ses cercles débats des «Mardis de l’économie» visent à mettre l’économie au centre de ses préoccupations et de faire des propositions pratiques et concrètes afin d’impacter les politiques publiques et de contribuer à leur développement.

Le débat de mardi réunira Mustapha Haddad, expert en énergie, Nabil Smida, président de l’Association tunisienne du pétrole et du gaz, Mohamed Bougriba, Groupement des pétroliers privés. La session sera animée et modérée par Wassim Ben Larbi. Ce panel sera retransmis en direct sur internet via les réseaux sociaux et un podcast sera par la suite mis en ligne.