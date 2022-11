Législatives-Couverture médiatique: La Haica menace de saisir la justice contre la décision de l’Isie

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) a annoncé son rejet de la décision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) relative aux modalités de la couverture médiatique des législatives, tout en affirmant qu’elle se réserve le droit de saisir la justice.

La Haica a publié un communiqué ce samedi 19 novembre 2022, pour réagir à la publication par l’Isie, hier, d’une décision unilatérale portant révision de sa décision n°8 du 20 février 2018 qui fixe les règles et conditions auxquelles les médias doivent se conformer durant la campagne électorale et référendaire, faisant fi de ses recommandations.

La haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle estime que cette décision constitue «un danger pour le processus électoral, sa transparence et sa crédibilité et menace l’avenir de la liberté d’expression et d’information en Tunisie», et représente également une violation manifeste de la loi.

«Cette décision va conduire à une anarchie dans la gestion de la couverture médiatique de la campagne électorale et conduire à l’exclusion des différents parties prenantes dans le processus électoral dont la Haica, la Cour des comptes et le Tribunal administratif», lit-on encore dans le communiqué

La Haica n’a pas manqué de rappeler le manque de communication entre les deux organes, en rappelant notamment l’organisation des sessions d’expression directe «sans attendre la décision conjointe élaborée de manière participative», et en affirmant que la fixation des règles de couverture médiatique de la campagne électorale vise à «consolider les valeurs démocratiques, en assurant la neutralité des médias ainsi que présence médiatique de toutes les sensibilités intellectuelles et politiques, afin d’assurer des élections démocratiques, justes et transparentes sur tous les plans».