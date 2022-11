Jeux «Marbou7a» et «Saga Quiz» : Tunisie Télécom offre près de 1 million de dinars à ses abonnés

Dans une ambiance festive, l’opérateur de télécommunications national, Tunisie Télécom, a tenu, ce mardi 22 novembre 2022, une cérémonie de remise des prix aux gagnants des jeux «Marbou7a» et «Saga Quiz», aux Berges du Lac, à Tunis. La valeur totale des cadeaux distribués a représenté un record pour TT : plus de 840.000 dinars.

Présent à la cérémonie, le responsable jeux et quizz chez Tunisie Telecom, Ramzi Ayadi, a indiqué, dans une déclaration accordée à Kapitalis, que comme l’objectif de l’opérateur national, à travers ces jeux, demeure le même : rendre les Tunisiens, en général, et les clients de l’opérateur, plus particulièrement, heureux. Et quoi de mieux pour les rendre heureux que de les gâter avec des cadeaux aussi importants !

Les prix, pour les deux jeux, «Marbou7a» et «Saga Quiz», ont dont été distribués à 72 gagnants aujourd’hui, a-t-il fait savoir, précisant qu’il y a eu des cadeaux hebdomadaires (à des jeux sans frais de participation), ainsi que des cadeaux mensuels.

En ce qui concerne les cadeaux hebdomadaires, 26 clients de TT ont gagné, chacun, un chèque de 1.000 dinars et 26 autres ont gagné des chèques de 2.000 dinars.

D’autre part, les cadeaux mensuels ont consisté en 6 chèques de 20.000 dinars et 6 autres de 40.000 dinars, en plus de 6 voitures Suzuki Swift d’une valeur de 50.000 dinars chacune et de deux voitures Kia Rio de la même valeur.

Enfin, Tunisie télécom a également offert deux téléphones portables haut de gamme après un tirage au sort effectué aujourd’hui et auquel ont participé les personnes présentes à la cérémonie.

M. Ayadi a assuré que l’opérateur national est en train de prouver, à chaque occasion, qu’il est désormais une référence dans le monde des jeux-concours sur les plans national et arabe, ajoutant que les deux jeux en question se poursuivent actuellement, et promettant d’autres rendez-vous similaires à celui d’aujourd’hui dans l’avenir ainsi que des surprises.

Le responsable chez Tunisie Télécom a, d’un autre côté, souligné la diversité des jeux proposés par son entrepris. Des jeux qui concernent plusieurs thèmes, à l’instar de l’art, du sport, de la géographie et de l’histoire, et qui sont disponible sur diverses plateformes. Le but étant que tous les abonnés de l’opérateur trouvent leurs comptes et s’amusent, en ayant, bien entendu, une chances de gagner des milliers de dinars.

Tunisie Télécom essaye, par ailleurs, de valoriser le patrimoine culturel et historique tunisien, à travers ses actions sur le terrain, mais également les questions de quiz qu’elle propose dans ses jeux, et ce, en mettant notamment l’accent sur les principales phases de l’histoire par lesquelles le pays est passé, ainsi que les personnalités ayant contribué à bâtir cette nation, quels qu’en soient leurs domaines (la politique, la médecine, l’art, etc.).

Comment jouer au jeu «Marbou7a» ?

«Marbou7a» est un jeu SMS disponible en deux versions : arabe et française. Il est destiné à toute la clientèle mobile de Tunisie Télécom : prépayés, post-payés, Taraji mobile, CSS mobile, ESS mobile, Jawhara mobile, hybrides et Elissa.

Le jeu comprend Trois niveaux :

1- Le niveau quiz free :

Pour s’inscrire à ce niveau gratuit, il suffit de composer le code USSD *800*1# ou d’envoyer «1» au numéro court 85800 (SMS gratuit), et ainsi recevoir un pack de 5 questions par jour et un accès gratuit au portail marbou7a-grat.tn, pour tenter d’accumuler des points supplémentaires.

A partir du 2ème jour et pour recevoir le pack gratuit, il faut envoyer « FREE » ou tout autre mot-clé au 85800.

2–Niveau Club CAR :

Pour augmenter les chances d’être tiré au sort pour le lot des récompenses hebdomadaires et tenter de gagner une Kia Picanto par mois, il faut composer le code USSD *800*4# ou envoyer un SMS contenant le mot clé « CAR », « AUTO » ou « سيارة » au « 85800 » (SMS gratuit), et en retour, on reçoit :

Trois jours d’essai gratuit,

Un pack de 3 questions par jour,

Un accès gratuit au portail de jeux : marbou7a.tn pour tenter d’accumuler des points supplémentaires.

3–Niveau Club CASH:

Pour s’inscrire à ce niveau de jeu et tenter de remporter 40 000 TND chaque mois, il suffit de composer *800*5# ou d’envoyer «CASH» ou « كاش » au numéro court 85859 (SMS GRATUIT) et ainsi recevoir :