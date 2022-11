Le Club Sportif d’Hammam-Lif déplore le décès de l’ancienne handballeuse Houda Zahar

Le Club Sportif d’Hammam-Lif (CSHL) vient d’annoncer dans la soirée de ce mardi 22 novembre 2022, le décès de l’ancienne handballeuse Houda Zahar.

Sur sa page, le club a présenté ses condoléances les plus attristées aux proches et amis de la défunte et en particulier à ses enfants et aux familles Zahar et Ben Mrad,

En cette douloureuse circonstance, l’équipe de Kapitalis présente ses condoléances à toute la famille de la défunte et à son frère, Taieb Zahar président de la Fédération tunisienne des directeurs des journaux (FTDJ).

Y. N.