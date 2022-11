Législatives-Couverture médiatique : Le SNJT appelle l’Isie à revenir sur «sa décision illégale et inapplicable»

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), a indiqué ce mardi 22 novembre 2022 qu’il rejette totalement la décision la N°31 annoncée par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), relative à la couverture médiatique des législatives, en mettant en garde contre les conséquence d’une «énième erreur commise par ladite instance».

Dans son communiqué, le SNJT estime que la décision de l’Isie est hâtive et s’inscrit dans une série de graves erreurs, citant pour rappel le refus de publier l’audit du fichier électoral, la publication tardive des décisions dans le Jort, tout en affirmant que ces erreurs menacent l’ensemble du processus électoral et des prochaines élections.

Par ailleurs, la décision de l’Isie représente une violation du décret 116 instituant la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) , déplore le SNJT, en ajoutant qu’«en l’absence d’une décision conjointe, la compétence de la Haica sur les médias reste applicable en vertu dudit décret».

Le Syndicat a de ce fait appelé l’Isie à revenir sur sa décision «illégale et inapplicable«, tout en demandant aux médias et aux journalistes de respecter la déontologie du métier lors de la couverture de la campagne électorale et de «faire preuve d’objectivité, de professionnalisme et d’équité entre tous les candidats, hommes et femmes».

Enfin le Syndicat a réclamé la publication d’une décision conjointe entre l’Isie et la Haica «afin de garantir le bon déroulement de la couverture médiatique des législatives garantissant la justice, l’équité et le droit d’accès aux médias».

Rappelons que la Haica a également annoncé son rejet de la décision de l’Isie relative aux modalités de la couverture médiatique des législatives, tout en affirmant qu’elle se réserve le droit de saisir la justice.

Y. N.