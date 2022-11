Hyundai Tunisie à Villa Didon pour supporter les Aigles de Carthage à la Coupe du monde

Hyundai est partenaire officiel de la Coupe du monde Fifa Qatar 2022. Le leader des ventes de véhicules légers en Tunisie (à fin octobre 2022), qui fête cette année son 10e anniversaire dans notre pays, célèbre aussi le Mondial de football avec les supporters rouge et blanc en mettant à leur disposition une fanzone à la Villa Didon, à Carthage, afin de partager avec eux ce moment inoubliable.

Surplombant la baie de Tunis, lieu où le passé et le présent se rencontrent au cœur du parc archéologique de Carthage, la Villa Didon est un véritable balcon sur la mer, symbole de la culture carthaginoise, qui porte le nom de la reine punique. C’est un endroit idéal pour accueillir les fans de football et les supporters de l’équipe nationale dans une ambiance festive et colorée.

Durant toute la période allant du 20 novembre au 18 décembre 2022, ce lieu emblématique vibrera aux rythmes des 64 matchs de la Coupe du monde Fifa Qatar 2022, qui y seront diffusés en direct sur écran géant.

Cette action permettra aux fans de savourer cette compétition mondiale dans un espace exceptionnel.

Elu service client de l’année 2022 dans sa catégorie, Hyundai Tunisie veut être encore plus proche des Tunisiennes et des Tunisiens en leur offrant la possibilité de vivre toutes les émotions d’une Coupe du monde, hors norme, Fifa Qatar 2022.

«Nos festivités se poursuivent à l’occasion de la Coupe du monde Fifa Qatar 2022 et il en est de même pour notre 10e anniversaire. Cette édition sera exceptionnelle sur tous les plans. Les supporters des aigles de Carthage du haut de ces collines de Carthage témoigneront de ce spectacle extraordinaire», a déclaré Mehdi Mahjoub, directeur général de Hyundai Tunisie. Et d’ajouter : «Nous sommes fiers chez Hyundai Tunisie de continuer à être aux côtés des Tunisiennes et des Tunisiens dans les différentes manifestations de tous types.»

Communiqué.