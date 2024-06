Le secourisme en milieu sportif, un Impératif pas toujours respecté en Tunisie

Le sport, au-delà de ses bienfaits physiques et mentaux, n’est pas sans risques. Les blessures, les malaises et les incidents plus graves peuvent survenir à tout moment. C’est pourquoi le secourisme en milieu sportif revêt une importance capitale.

Slim Souihi *

Il est important de prendre en considération les recommandations internationales en matière de secourisme et l’importance cruciale pour les associations sportives tunisiennes de se mettre à niveau en matière de premiers secours.

Le secourisme en milieu sportif consiste à appliquer des gestes de premiers secours spécifiquement adaptés aux situations rencontrées dans le cadre d’activités sportives. Que ce soit une entorse, une fracture, un coup de chaleur ou un arrêt cardiaque, la réponse rapide et adéquate peut non seulement limiter la gravité de la blessure mais aussi sauver des vies. Les intervenants, qu’il s’agisse d’entraîneurs, de soigneurs ou de bénévoles, doivent être formés pour répondre efficacement à ces situations.

Nécessité d’une formation continue

Les recommandations internationales en matière de secourisme insistent sur la nécessité d’une formation continue et à jour pour tous les intervenants sportifs. Des organisations telles que la Fédération Internationale de secourisme et de sauvetage (ILS) représenté en Tunisie par Fédération des activités subaquatiques et de sauvetage de Tunisie (Fasst) et le Croissant-Rouge tunisien / Croix-Rouge internationale fournissent des lignes directrices claires sur les compétences requises.

Connaissance des gestes de base : inclure la réanimation cardio-pulmonaire (RCP), l’utilisation de défibrillateurs automatisés externes (DAE), et la gestion des blessures courantes.

Formation continue : les compétences doivent être régulièrement actualisées à travers des formations et des exercices pratiques.

Adaptabilité aux situations : chaque sport présente des risques spécifiques. Par exemple, les sports aquatiques nécessitent une connaissance approfondie des techniques de sauvetage en eau.

Les bénéfices de la formation en secourisme sont, essentiellement :

– la réduction des risques : une intervention rapide et efficace peut réduire considérablement la gravité des blessures et le temps de récupération;

– et le renforcement de la confiance : les membres des associations sportives se sentent plus en sécurité, ce qui peut améliorer leur performance et leur engagement.

Initiatives et projets en Tunisie

Des initiatives entreprises par des Association comme Abysse Plongée dans le cadre de son projet Dive4All, soutenues par Maghroum’in – مغرومين, montrent la voie en offrant des formations complètes en secourisme au staff encadrant et les membres. Ces efforts sont essentiels pour créer une culture de sécurité et de réactivité au sein des associations sportives tunisiennes.

Le secourisme en milieu sportif n’est pas un luxe, mais une nécessité impérative. Les recommandations internationales soulignent l’importance de formations régulières et adaptées aux spécificités de chaque sport.

En ce qui concerne la plongée sous-marine, La Rifap (Réaction face à un accident issu des des référentiels FFESSM (Fédération française d’études et de sports sous-marins) était enseigné au aspirant P3 et reste une assez bonne référence et comporte sept modules : 1- communication entre plongeurs lors d’un accident de plongée; 2- mise en sécurité de l’accidenté; 3- récupération des plongeurs de la palanquée; 4- Coordination et partage des différentes opérations liées à l’accident; 5- prise en compte des plaintes et malaises de la victime et évaluation des fonctions vitales; 6- mise en œuvre des techniques adaptées à l’état de la victime. 7- appel aux secours.

Cependant, il est important de se renseigner sur l’évolution des référentiels en matière de sécurité, travail entrepris par la commission technique de notre fédération de tutelle.

Pour les associations sportives tunisiennes, se mettre à niveau en matière de premiers secours est crucial pour assurer la sécurité de leurs membres et promouvoir un environnement sportif sain et sécurisé.

* Membre de l’association Abysse Plongée, chargé des projets.