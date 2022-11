Météo-Tunisie : Vents et pluies orageuses au nord du pays, attendus cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, ce mercredi 23 novembre 2022, que des pluies parfois orageuses sont prévues cette nuit, en particulier au nord du pays.

Les pluies seront parfois intenses dans les régions côtières du nord et à l’extrême nord-ouest, ajoute l’INM en indiquant que des nuages passagers sont attendues dans les autres régions du pays.

Les vents souffleront fort cette nuit près des côtes et la mer sera agitée à très agitée au nord, lit-on dans le bulletin de l’INM qui appelle à la vigilance pour les activités de navigation et de pêche.

Quant aux températures, elles varieront cette nuit entre 12 et 17°C dans les régions ouest et entre 17 et 21°C à l’Est du pays.

