La Tunisie au championnat arabe masculin de golf à Tabarka 

Le 41e championnat arabe de golf masculin sera ouvert mardi prochain, 29 novembre 2022, au golf la Cigale de Tabarka. C’est pour la quatrième que la Tunisie accueille la compétition phare de l’Union arabe de golf depuis la création de la Fédération tunisienne de golf en 1992.

Après Citrus Hammamet en 2010, El Kantaoui Hammam-Sousse en 2015 et Résidence Gammarth en 2018, ce sera au tour de la Cigale Tabarka d’accueillir les meilleurs golfeurs arabes pour une édition qui s’annonce prometteuse.

Une cinquantaine de golfeurs représentant 13 pays prendront part a cette 41e édition : l’Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis, le Koweït, le Qatar, le Bahreïn, Oman, l’Irak, l’Egypte, le Liban, la Libye, la Somalie, la Palestine et la Tunisie.

Peu avant la cérémonie d’ouverture, programmée à 14h30, se tiendra la conférence de presse traditionnelle au cours de laquelle le comité d’organisation fera la lumière sur cette édition. La compétition démarrera le jeudi 1er décembre et se poursuivra jusqu’à dimanche, le jour le plus important au cours duquel nous allons découvrir les vainqueurs en individuel et par équipe.

Il y aura tout d’abord l’équipe saoudienne qui a dominé l’édition de l’année dernière au Caire et qui reste la mieux placée pour sauvegarder son leadership, mais aussi d’autres formations aux dents longues qui aspirent au podium dont l’Egypte, Bahreïn, le Qatar et, bien sûr, la Tunisie.

L’équipe tunisienne, qui compte dans son palmarès 4 médailles d’argent glanées en 2009 aux Emirats, en 2017 en Jordanie, en 2019 au Maroc et l’année dernière en Egypte, et 3 médailles de bronze remportées à domicile (2010, 2015 et 2018). Composée aujourd’hui de Elyes Barhoumi, Rabeh Bedoui, Aziz Dardouri et Baha Boulakmine, elle tentera d’assurer une bonne place sur le podium.

