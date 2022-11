Mondial 2022 : Déclaration de Jalel Kadri avant le match opposant la Tunisie à l’Australie

Le sélectionneur de l’équipe nationale Jalel Kadri s’est exprimé, au cours de la conférence de presse d’avant-match, dans la soirée de ce vendredi 25 novembre 2022 sur la rencontre qui opposera la Tunisie à l’Australie, demain à 11h, pour le compte de la 2e journée du groupe D, du mondial 2022.

«L’Australie est un adversaire de taille et le match ne sera pas facile, mais notre objectif reste celui de jouer pour la victoire», a lancé Jalel Kadri, qui s’est montré aussi prudent que confiant, tout en affirmant que tous les scénarios sont possibles mais que les Aigles de Carthage, motivés plus que jamais, joueront pour la victoire demain.

«Nous avons montré beaucoup de choses positives et nous devons savoir les maintenir lors du prochain match, d’autant que la sélection tunisienne a acquis de l’expérience et les joueurs sont motivés, préparés physiquement et prêts pour cette rencontre pour obtenir un bon résultat et livrer une belle prestation», a encore lancé Jalel Kadri.

Le sélectionneur tunisien affirme que l’équipe est prête et que le match a été préparé en prenant en compte les points forts et les points faibles de l’équipe australienne, tout en affirmant compter sur le soutien des supporters tunisiens : «Notre plus grand acquis à ce jour est le public tunisien, dont nous connaissons la valeur. Il a été notre plus grand soutien et nous a poussé sur le plan moral et a aidé l’équipe dans les moments difficiles et Inchallah nous serons à la hauteur pour le rendre heureux».

Y. N.