Qatar 2022 : la Tunisie joue la qualification aujourd’hui face à l’Australie

La Tunisie jouera aujourd’hui à 11H (heure tunisienne) son second match de poule contre l’Australie dans le cadre de la Coupe du monde de football Qatar 2022. Seule une victoire lui permettra d’espérer une qualification au prochain tour.

Après le match nul 0-0 concédé face au Danemark au premier match, mardi dernier, les Aigles de Carthage sont tenus de gagner cette seconde rencontre pour empocher 3 points et se mettre en lice pour une qualification au second tour avant son troisième match décisif face à la France, l’ogre bleu qui, malgré les nombreuses blessures qui l’ont affecté avant et au cours du tournoi, a montré de belles choses lors de son premier match face à cette même Australie qu’il a écrasée par un score sans appel de 4-1.

La Tunisie doit aujourd’hui faire le jeu et, surtout, ne pas rater les rares occasions qui s’offriront à ses joueurs, comme ce fut le cas lors de son premier match. Aussi le coach Jalel Kadri a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’hier, vendredi 25 novembre, après la dernière séance d’entraînement avant match, qu’il gardera le même schéma tactique mais avec une tendance plus offensive, donc davantage de rigueur dans la relance et l’accélération du jeu en attaque.

«Nous ne pouvons pas dire que la sélection australienne est de niveau inférieur à celui de son homologue danoise», a-t-il déclaré. Et d’ajouter : «Nous devons mieux gérer le match contre l’Australie sur le plan physique et tactique, sortir un match aussi bon que devant le Danemark, et pour cela nous allons opérer des changements au niveau de l’animation défensive et offensive, tout en préservant la complémentarité et l’équilibre de l’ensemble de l’équipe. Cela est possible avec des joueurs qui ont une grande maturité tactique».

Selon des analystes présents au Qatar, il y aura éventuellement un changement au milieu du terrain avec Naïm Sliti à la place de Anis Ben Slimane, le premier ayant un tempérament plus offensif que le second, et peut-être aussi Ali Maaloul à la place de Ali Abdi sur le flanc gauche de la défense pour la même raison. Mais d’autres estiment que ce changement ne sera effectué qu’en cours du match, les Aigles de Carthage pouvant débuter avec la même équipe que devant le Danemark.

Dans la même poule, la France jouera contre le Danemark, à 17 H (heure tunisienne), les Danois étant, comme les Tunisiens, tenus de gagner pour rester dans la course.

I. B.