Qatar 2022 : «Le match contre la Tunisie demande un gros effort physique» (entraîneur de l’Australie)

Graham Arnold, entraîneur de l’équipe nationale d’Australie, a qualifié d’«important» le match avec l’équipe de Tunisie, ce samedi 26 novembre 2022, dans le cadre du groupe D de la Coupe du monde Qatar 2022, ajoutant qu’«il faut le gagner afin de poursuivre la compétition.»

L’entraîneur de l’équipe nationale australienne a déclaré, lors de la conférence de presse du match hier, vendredi 25 novembre, que son équipe «a bien joué lors de son premier match contre la France, malgré la défaite», ajoutant que ce match «appartient désormais au passé». «Maintenant, nous nous concentrons sur le match de samedi pour présenter le meilleur niveau», a-t-il précisé, d’autant que, comme il l’a ajouté, «les joueurs blessés sont prêts à jouer» et que «le match demande un gros effort physique», comme pour souligner l’importance qu’il accorde à l’engagement et aux duels pour gagner la rencontre. Les Aigles de Carthage, qui étaient irréprochables à ce niveau lors de leur premier match face aux coriaces joueurs du Danemark, sont donc avertis : une grande bataille de milieu de terrain les attend.

En ce qui concerne la forte présence attendue des supporters tunisiens lors du match d’aujourd’hui, l’entraîneur australien a botté en touche : «Un large public vaut mieux que des tribunes vides, car cela augmente l’enthousiasme des joueurs», a-t-il répondu, ajoutant que «la Coupe du monde voit un large public dans les matchs et les résultats obtenus par les équipes asiatiques sont bons.»

Pour Graham Arnold, son objectif lors de la Coupe du monde au Qatar est de rendre les Australiens heureux en obtenant des résultats dont les générations futures se souviendront, et ce en gagnant les deux prochains matchs face à la Tunisie et au Danemark, afin de se qualifier pour le deuxième tour et faire plaisir aux supporters, sachant que l’Australie a perdu son premier match de groupe face à la France 1-4.

De son côté, le joueur australien Aziz Behich a déclaré lors de la même conférence de presse : «L’équipe nationale s’est bien préparée pour le match de samedi, et nous avons oublié celui contre la France. Les bonnes installations qataries nous ont permis de nous préparer parfaitement pour la suite des matchs de la Coupe du monde.»

«L’équipe nationale a travaillé ces derniers jours pour corriger les erreurs de son match précédent contre la France», a-t-il ajouté, considérant que le match de la Tunisie est un défi pour lui et ses coéquipiers afin de conserver leurs chances de se qualifier pour le tour suivant.

«Nous avons identifié les erreurs qui se sont produites lors du match précédent contre la France et avons travaillé pour les corriger afin de les éviter contre la Tunisie… Nous savons ce qui nous attend demain, et le match est comme une bataille pour nous, et nous devons être pleinement préparés à combattre», a conclu Aziz Behich.

