Qatar 2022 – Tunisie : une défaite, certes, mais honorable

L’équipe de Tunisie a perdu, samedi 26 novembre 2022, son match de Coupe du monde de football Qatar 2022, contre l’Australie, sur un score frustrant (0-1) mais pas humiliant. Compte tenu de leurs possibilités, les Aigles de Carthage ont fourni une sortie honorable. (Illustration : Face aux Australiens, l’équipe de Tunisie était moins étincelante que face au Danemark, à l’image de Aïssa Laïdouni, le regard hagard).

Par Dr Mounir Hanablia *

Évidemment une partie du public pensait que l’équipe du Kangourou n’étant pas aussi cotée que le Danemark, et compte tenu de leur dernière sortie contre les Nordiques où ils ont concédé un nul méritoire, les chances de l’emporter pour les nôtres fussent sérieuses.

Néanmoins, l’Australie n’est pas n’importe qui, elle a éliminé une équipe sud-américaine de valeur, le Pérou, ainsi que les Emirats arabes unis, et son style de jeu s’apparente à celui des nations britanniques, physique, direct, rapide et compact.

En dépit d’un but australien très heureux, puisque le contre de notre défenseur sur un centre a conféré au ballon une trajectoire et une vitesse que sa déviation de la tête a placé hors de portée du gardien Aymen Dahmen dans un angle improbable, l’équipe de Tunisie a au moins fait jeu égal et s’est procurée des occasions de buts, notamment au cours du dernier quart d’heure.

Le football actuel se joue désormais sur quelques occasions, toutes les équipes jouant d’une manière uniforme.

Ce n’est pas le moment de critiquer les joueurs ou l’entraîneur Jalel Kadri qu’on avait, il y a peu, porté aux nues. Compte tenu de ses possibilités, l’équipe a fourni une sortie honorable contre l’Australie, et il n’y a pas de raisons qu’il n’en aille pas de même, envers et contre tout, lors du prochain et dernier match de groupe contre l’irrésistible France de Kylian Mbappé, déjà qualifiée suite à deux victoires sans bavures contre l’Australie (4-1) et le Danemark (2-1).

* Médecin de libre pratique.