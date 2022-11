Mondial 2022 : Après la défaite de la Tunisie contre l’Australie, Naïm Sliti y croit encore

La Tunisie s’est inclinée, ce samedi 26 novembre 2022 contre l’Australie (0-1), ce qui complique davantage les chances des Aigles de Carthage pour une éventuelle qualification en 8e de finale.

La sélection nationale doit battre la France mercredi prochain ( à 16h, heure tunisienne) et espérer des résultats favorables pour poursuivre l’aventure et pour l’international tunisien Naïm Sliti : «Tout est possible et il faut y croire jusqu’à la dernière seconde».

A l’issue du match l’attaquant tunisien s’est exprimé sur cette défaite amère en avouant que les joueurs ne sont entrés réellement dans le match qu’après 30 minutes de jeu, tout en félicitant l’Australie pour sa prestation et en lançant : «à l’échelle mondiale et à haut niveau, ça paie cash quand tu ne marques pas, ça paie cash…c’est le très haut niveau malheureusement».

Cependant malgré la déception, Naïm Sliti y croit encore et estime qu’il faut garder les choses positives en tête pour aller de l’avant : «Peut -être que les gens vont me prendre pour un fou mais moi j’y crois. Il y a encore un espoir.. un mince espoir mais Inchallah on peut le faire. Il faut gagner contre la France et après on sait jamais», a-t-il dit,

Et de conclure : «En tout cas il faut garder le sourire même si c’est très dur, déjà il faut profiter de ces moments car il y a des équipes africaines qui n’ont pas la chance de jouer une coupe du monde, nous on a cette chance là… On aurait voulu donner du bonheur à tout le peuple tunisien. Maintenant c’est le football il faut accepter… Dans les moments durs il faut être tous ensemble et quand tu es supporteurs et que tu es tunisien, tu l’es quand ça va et quand ça va pas… Aujourd’hui c’est très difficile, on reste positif et Inchallah marbouha»

Y. N.