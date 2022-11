Tunisie : Hichem Elloumi déplore fortement la mesure des restrictions sur les importations

La mesure prise conjointement par les ministères du Commerce, de la Santé et de l’Industrie, des Mines et des Énergies, relative aux restrictions sur les importations, est fortement déplorable selon Hichem Elloumi, vice-président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica).

Dans une déclaration accordée, ce mardi 29 novembre 2022, à Shems FM, il a qualifié cette mesure de «catastrophique», en rappelant que le président de l’Utica, Samir Majoul, avait ouvertement exprimé son mécontentement de cette mesure pendant le Sommet de la francophonie à Djerba. Un épisode qui a provoqué la colère du gouvernement, selon M. Elloumi.

D’autre part, il a regretté les préjudices causés à «la moitié des entreprises de commerce international, et en particulier les petites entreprises opérant dans ce secteur».

C. B. Y.