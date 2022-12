Les Aigles de Carthage retiennent leur souffle avant la rencontre face au Bleus aujourd’hui, un miracle du football est toujours possible pour les tunisiens en cas de victoire et qualification au 8ème de finale surtout que Mbappé sera sur le banc pour cause d’une blessure au entrainement. Tunisie France, en direct à 16h heure Paris au stade Education City au Doha.

France vs Tunisie en live streaming : Coupe du Monde 2022