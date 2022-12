Annulation du but de Griezmann contre la Tunisie : La France va poser une réclamation à la Fifa

Après la défaite des Bleus face aux Aigles de Carthage (0-1), la Fédération française de football a annoncé qu’elle va poser une réclamation à la Fifa concernant l’annulation du but de Griezmann lors des arrêts de jeu de la seconde période, par l’arbitre après consultation de la VAR.

«Nous rédigeons une réclamation à la suite du but d’Antoine Griezmann, refusé à tort, de notre point de vue. Cette réclamation doit être envoyée à la Fifa dans les 24 heures suivant la fin du match» indique la FFF, citée par les médias français, estimant que la réclamation porte sur un usage non autorisé de la Var après que l’arbitre ait sifflé un premier coup de sifflet final, sur le score de 1-1.

Notons que lors de la conférence de presse d’après-match le sélectionneur français Didier Deschamps s’était interrogé sur la décision de l’arbitre, en affirmant être en attente d’une réponse sur le règlement…

«La fin du match a été bien meilleure.. On a égalisé ça n’a pas été validé, même si j’ai un petit doute quand même…» , a-t-il dit dans une déclaration à beIN SPORTS, en affirmant avoir demandé des explications : «J‘ai été voir l’arbitre je ne l’ai pas senti très à l’aise. Je ne pense pas que s’il siffle la remise en jeu et la fin du match et qu’il va voir la VAR qu’il ait le droit. Après le hors-jeu bon… j’ai pas tous les règlements en tête..sans doute les gens qui l’ont alerté estiment que c’est dans les lois du jeu..»

Rappelons que la France s’est inclinée contre la Tunisie suite à un but signé Wahbi Khazri, mais a tout de même conservé sa première place dans le groupe D et sa qualification en 8e. Cependant, malgré cette belle victoire, l’aventure s’est arrêtée au 1er tour pour les Aigles de Carthage, classés 3e du groupe D, après la victoire de l’Australie contre le Danemark.

Y. N.