Tunisie : constitution d’un comité de défense des juges révoqués

L’ancien doyen des avocats, Abderrazek Kilani, a annoncé, lors d’une conférence de presse, aujourd’hui, jeudi 1er décembre 2022, la formation d’un comité de défense des juges révoqués, composé de tous les anciens doyens des avocats, à l’exception de l’ex-doyen, Ibrahim Bouderbala. (Illustration : Kamel Ben Messaoud/Ayachi Hammami/Abderrazek Kilani).

Me Kamel Ben Messaoud a souligné que ce comité, qui compte 40 autres avocats, ne peut être considéré comme politisé, bien que la question soit politique par excellence, car toutes les sensibilités politiques y sont représentées, et il sera chargé d’effectuer les contacts nécessaires avec la société civile, les partis et les organisations à l’échelle nationale et internationale pour les sensibiliser aux problèmes des juges révoqués.

La tâche de porte-parole officiel de ce comité a été confiée à Me Ayachi Hammami.

Et Me Ben Messaoud a déclaré que le comité ainsi créé ne défendra pas seulement les juges révoqués, mais prendra également en charge la défense de tous les juges qui font l’objet de harcèlement et de poursuites ou qui pourraient être limogés à l’avenir, estimant que la Tunisie vit aujourd’hui dans un Etat de non-droit en fabriquant des dossiers pour les juges révoqués et en ne se conformant pas aux décisions du tribunal administratif, qui a blanchi 53 des 57 juges de toutes poursuites judiciaires les concernant.

Me Hammami a, de son côté, mis en garde contre toute tentative pour contrôler le pouvoir judiciaire.

I. B.