Football : Wahbi Khazri manquera beaucoup à l’équipe de Tunisie

Wahbi Khazri a annoncé sa retraite internationale. Cet attaquant racé de 31 ans manquera beaucoup à l’équipe de Tunisie de football à laquelle il avait offert deux victoires en Coupe du monde de football.

En 2018, en Russie, l’actuel sociétaire de Montpellier HSC a marqué contre Panama et en 2022 au Qatar contre la France, son pays natal où il a été formé et a fait l’essentiel de sa carrière.

Critiqué par certains supporters qui n’ont pas apprécié son rappel par le sélectionneur national Jalel Kadri la veille de la Coupe du Monde au Qatar et maintenu sur le banc au cours des deux premiers matches contre le Danemark et l’Australie, soldés par un match nul (0-0) et une défaite (0-1), sa rentrée face à la France dans le troisième match a donné plus de mordant à la ligne d’attaque des Rouge et Blanc et c’est sur un contre qu’il a réussi à tromper Hugo Loris offrant ainsi à la Tunisie une victoire inespérée contre les champions du monde en titre, lui permettant aussi du coup de sauver un mondial en demi-teinte qui l’a vue, encore une fois, éliminée dès la phase de groupe.

Depuis décembre 2012, date à laquelle le Franco-tunisien a choisi de jouer pour la sélection de Tunisie, Wahbi Khazri a marqué 23 buts devenant ainsi le deuxième meilleur buteur de la sélection derrière Issam Jemaa (36 buts). Il va falloir maintenant que les Aigles de Carthage trouvent un autre buteur, mais au vu de l’offre actuelle, ce ne sera pas une sinécure.

I. B.