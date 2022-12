Blanchiment d’argent et paris sportifs illégaux : Un réseau démantelé à l’Ariana

La police a démantelé un réseau de blanchiment d’argent via les paris sportifs illégaux, et a arrêté 3 de ses membres à l’Ariana, qui étaient en possession de sommes d’argent en devises étrangères et en dinars tunisiens.

C’est ce qu’a fait savoir la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), en précisant qu’une descente a été effectué chez le principal suspect, où se déroulait l’activité illégale des partis sportifs et où les agents ont notamment saisi 4.500 dinars tunisiens.

Les investigations ont permis de découvrir que le suspect collaborait avec un individu habitant à l’étranger, en collaboration avec un troisième complice qui se charge de récupérer l’argent collecté dans différents points liés à ce réseau. Ce dernier a également été arrêté avec 14360 dinars de source inconnue.

Un 3e suspect qui dirige un bureau de change situé à Laouina, a également été arrêté à bord de son véhicule, où 5000 dinars de source inconnue ont été saisis

Une perquisition a été menée dans le bureau de change, où la police a pu saisir 31.000 dinars, 3117 dollars et 1350 euros, lié à ce trafic , ajoute encore la DGSN, en affirmant que tous les suspects ont été placés en détention sur ordre du parquet, alors que l’enquête se poursuit.

Y. N.