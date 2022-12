Club africain : l’assemblée générale élective fixée au 7 janvier 2023

Le Club africain (CA) a annoncé la composition du comité chargé d’encadrer les assemblées générales et les intervenants, et fixer la date de vente des cartes d’adhésion, de présentation des candidatures au comité directeur et de l’assemblée générale élective.

Selon le communiqué publié à cet effet ce mercredi 7 décembre 2022, la vente des cartes d’adhésion commencera le 12 décembre, pour se poursuivre jusqu’au 31 du même mois, et le tarif d’adhésion a été fixé à 100 dinars.

La présentation des candidatures au comité directeur et à la présidence du club sera ouverte le 12 décembre, pour se clôturer le 3 janvier 2023. Et l’assemblée générale élective se tiendra le mardi 7 janvier, l’heure et le lieu devant être indiqués ultérieurement.

Le CA a également indiqué que les tâches ont été réparties entre les membres dudit comité comme suit:

– Adnan Lassoued : président;

– Toumi Ben Farhat : porte-parole officiel;

– Mohamed Aymen Chbak : secrétaire général;

– Zine El Abidine Oueslati : membre.

– Mohsen Trabelsi : membre.