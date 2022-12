Le Kram : Des délinquants kidnappent et torturent un jeune et demandent une rançon contre sa libération

La police est parvenue à libérer un jeune de 28 ans enlevé, au Kram (banlieue nord de Tunis) par des délinquants qui l’ont torturé et ont demandé une rançon à sa famille contre sa libération. Deux suspects de 19 et 22 ans ont été arrêtés et l’enquête se poursuit.

C’est ce qu’indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) publié ce mercredi 7 décembre 2022, en précisant que les parents de la victime ont contacté la police après avoir reçu un appel de leur fils qui leur a indiqué que ses ravisseurs le torturent et menacent de le tuer. Ses dernier ont demandé à la famille de l’argent pour le libérer.

Le District de Carthage a été chargé de mener l’enquête et les agents ont pu identifier et localiser les suspects, qui ont été arrêtés au cours d’une descente, qui a également permis de libérer la victime, qui portait des traces de coups et de blessures au visage et dans différentes parties du corps.

Le parquet a ordonné la mise en détention des ravisseurs et la poursuite de l’enquête ajoute, la DGSN.

Y. N.