Tunisie – Cameroun : partage d’expériences dans la passation électronique des marchés publics

La deuxième mission de renforcement de capacités et de partage d’expériences entre la Tunisie et le Cameroun dans le domaine de la passation électronique des marchés publics s’est tenue à Tunis le 7 décembre 2022.

Les bureaux de la Koika, l’agence coréenne de coopération internationale coréenne, en Tunisie et au Cameroun, en collaboration avec la Haute instance de la commande publique (Haicop) relevant de la présidence du gouvernement tunisien ont organisé cette deuxième mission au profit de 9 cadres du ministère des Marchés publics et d’autres institutions concernées au Cameroun.

Il est à noter qu’une première mission au profit de 10 autres cadres du même ministère a eu lieu en juin 2022.

L’objectif de cette mission, qui s’est déroulée du 28 novembre au 6 décembre 2022, est de voir de près l’expérience tunisienne dans la passation électronique des marchés publics et l’évolution de Tuneps depuis la mise en œuvre du premier projet entre 2011 et 2014 avec le soutien du gouvernement coréen. Plusieurs visites ont été organisées lors de cette mission ainsi que des sessions de discussions et d’échanges.

Il est important de noter qu’après quelques années de phase pilote, la loi tunisienne a rendu la passation électronique des marchés publics obligatoire pour toutes les entités, y compris les communes. Cette disposition a placé la Tunisie en tête en matière de passation électronique de marchés public dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena).

Au Cameroun aussi, la coopération entre les gouvernements camerounais et coréen date de 2013 et le projet de mise en place d’un système électronique de passation des marchés publics a eu lieu entre 2013 et 2015, avec une deuxième phase de mise à niveau et d’amélioration qui est en cours d’exécution.

«Le gouvernement coréen continuera d’apporter son soutien aux gouvernements tunisien et camerounais dans le secteur de la passation des marchés publics, à travers d’autres programmes de coopération qui seront mis en place en collaboration avec les institutions compétentes en la matière dans les deux pays, afin de renforcer les capacités des partenaires dans ce secteur crucial de leurs économies et pour la promotion de ce genre de coopération trilatérale entre l’Afrique et le Moyen Orient à travers le partage et l’échange des expériences réussies des systèmes coréen et tunisien de passation électronique des marchés», souligne la Koika dans un communiqué.

Les systèmes tunisien (Tuneps) et camerounais (Coleps) de passation des marchés publics en ligne visent à accroître la transparence, à consolider la concurrence dans les marchés publics grâce à l’accès à une plateforme de passation électronique et à améliorer le climat d’investissement et les services gouvernementaux dans les deux pays.

Communiqué.